Incendio in un porcile: 300 animali morti

SAN GALLO - Un allevamento di maiali è andato a fuoco questa mattina a Brüel, nel canton San Gallo: circa 300 animali sono morti tra le fiamme.

L'incendio, indica la polizia cantonale sangallese, è stato segnalato da un passante verso le 5 e quando i pompieri sono giunti sul posto una parte del porcile era già in fiamme.

I pompieri sangallesi, una sessantina, in servizio a Sennwald, Gams e Buchs, sono riusciti ad arginare l'incendio evitando che si propagasse agli edifici circostanti, ma per gli animali, principalmente maialini, non c'è stato nulla da fare. I danni materiali non sono ancora stati quantificati e le cause dell'incendio non sono al momento note. Sulla vicenda è stata avviata un'inchiesta.