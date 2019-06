Scontro tra biciclette, grave una donna

BERNA - Una donna è rimasta gravemente ferita in uno scontro fra ciclisti ieri a Roches, nel Giura bernese: stando ai primi elementi dell'inchiesta è entrata in collisione con un uomo che, pure in sella a una bicicletta, procedeva come lei sulla strada fra Delémont (JU) e Moutier (BE).

L'incidente è avvenuto verso le 12.35, in curva, in località detta Vers le Moulin, precisa la polizia cantonale bernese in un comunicato odierno. La donna, di cui non è stata indicata l'età, è caduta a terra riportando lesioni gravi: è stata trasportata in stato critico in ospedale da un elicottero della Rega. L'uomo è per contro rimasto illeso.

Non è noto se nell'incidente fossero implicate bici elettriche.