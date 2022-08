La siccità manda più mucche in mattatoio e fa scendere i prezzi

Non si tratta di casi isolati, ma di una realtà che comincia a pesare nella quotidianità degli allevatori. Ed è proprio uno di loro a spiegare come il suo lavoro, in questa estate canicolare, è cambiato. Per poter abbeverare le sue sessanta mucche porta al pascolo ogni mattina e ogni sera 3mila litri di acqua, per un totale di 6mila litri al giorno. E per farle mangiare, carica una volta a settimana un rimorchio con dell'insilato, ovvero del foraggio compattato. Una così grande richiesta di risorse in un momento di forte siccità non può che entrare in crisi. La soluzione adottata: diminuire il carico.