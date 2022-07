Piante tossiche, migliaia di chiamate l'anno al centro antiveleni

Ci sono poi alcuni tipi di piante che le mucche sui pascoli alpini non mangiano, proprio perché velenose. Tra queste c'è il veratro bianco, pianta rizomatosa tossica appartenente alla famiglia delle Melanthiaceae. Questa è particolarmente insidiosa in quanto ha una "gemella" commestibile, la genziana gialla. Quest'ultima viene utilizzata per ottenere sostanze amare, da un lato per scopi medici e dall'altro per la produzione di grappa alla genziana. Nello stato non fiorito è difficile riconoscerle. Mentre nella genziana bianca le foglie sono disposte alternativamente, appaiono invece in coppia, una di fronte all'altra, sulla genziana gialla.