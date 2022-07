Studi medici: l'impatto del Covid si sente ancora

I dati variano poi a dipendenza del ramo d'attività: il 61% di chi offre servizi chirurgici ha registrato un calo delle attività, mentre in medicina di base e ginecologia la diminuzione ha riguardato una quota fra il 41 e il 50%. Per quel che riguarda la psichiatria, solo il 26% ha registrato una contrazione. In Ticino la quota ha raggiunto in media il 47%.