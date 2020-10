BERNA - Il Consigliere federale Alain Berset lo ha detto chiaramente ieri: se le misure attuali non riusciranno a rallentare la corsa del coronavirus, ci saranno nuove restrizioni. E fondamentale sarà in questo senso il ruolo delle singole autorità cantonali e delle responsabilità individuali.

«La crescita repentina delle cifre mostra che i Cantoni ora devono fare molto più di quanto fatto prima, ogni giorno conta», ha detto Volker Thiel, virologo dell'Istituto di virologia e immunologia dell'Università di Berna e membro della task force contro il Covid-19. «Dobbiamo attraversare l'inverno senza perdere il controllo sul virus».

Secondo Thiel, le autorità cantonali dovrebbero ridurre al massimo le opportunità di contatto fra la popolazione. In particolare «il numero massimo di persone negli incontri privati e pubblici deve essere limitato in base alla situazione epidemiologica locale». Per citare un esempio, nel canton Vallese - che ha l'incidenza più alta in assoluto di infezioni in Svizzera, con circa 900 casi ogni 100'000 abitanti - da oggi non sono permessi raduni di oltre 10 persone (né sul suolo pubblico, né in privato).

Non solo. Ristoranti e bar dovranno chiudere alle 22, mentre altri luoghi destinati ad attività di intrattenimento - dai cinema ai centri benessere, passando per le sale da concerto e i centri fitness - dovranno restare chiusi.

Un lockdown parziale che, secondo il presidente della Conferenza delle direttrici e direttori cantonali della sanità (CDS) Lukas Engelberger, potrebbe essere applicato anche in altre realtà cantonali. «Le misure prese in Vallese potrebbero certamente essere adottate anche da altri Cantoni».