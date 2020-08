In Svizzera sono stati registrati nelle ultime 24 ore 181 nuovi casi di coronavirus

BERNA - L'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) notifica oggi 181 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Stesso dato di ieri.

3 decessi e 5 ospedalizzazioni - Nelle ultime 24 ore l'UFSP annuncia 3 nuovi decessi, portando il dato complessivo a 1'709. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, sono 5 in più rispetto a ieri, per un totale di 4'359 da inizio pandemia.

Isolamento e quarantena - Le persone che si trovano attualmente in isolamento per aver contratto il virus sono 1'390, mentre quelle in quarantena per essere entrate in contatto con dei contagiati sono 4'114. Coloro che si trovano in quarantena a causa dell'entrata in Svizzera da un paese a rischio sono 16'264.