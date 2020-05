Anche Zurigo protesta contro le misure anti-coronavirus

ZURIGO - Anche Zurigo - come già Berna - ha visto cittadini scendere oggi in piazza per protestare contro le misure anti-coronavirus delle autorità, giudicate eccessive e antidemocratiche, e in favore della libertà personale.

Stando a quanto indica la polizia comunale gli agenti sono intervenuti, facendo leva sul dialogo, per evitare che si formasse un vero e proprio assembramento. È stata impedita anche la distribuzione di volantini che incitavano a una raccolta firme elettronica. L'azione ha avuto successo, riferiscono le forze dell'ordine.

Erano presenti diverse decine di persone che hanno fra l'altro cantato il salmo svizzero (l'inno nazionale della repubblica federale) e hanno brandito la costituzione in segno di protesta contro le restrizioni alla libertà fondamentale e in favore dei diritti democratici.