Che ci fa una targa svizzera su di un carretto macedone?

BERNA - Sta facendo il giro dei social network di Oltralpe la bizzarra foto di un carretto in legno con dietro inchiodata una targa automobilistica del canton Berna.

La cosa davvero sorprendente è che il mezzo di trasporto di cui sopra è stato avvistato non lontano da Gostivar, al nord della Macedonia. Lo scatto, soprattutto nel gruppo Facebook svizzero tedesco “Tagga un tuo ricco amico svizzero”, ha causato moltissima ilarità e diverse gag.

Ma di chi è quella targa e, soprattutto, come ci è finita in Macedonia? Stando a quanto scoperto da 20 Minuten, la placca apparterrebbe a una donna che risiede nell'Oberland bernese con un cognome apparentemente originario del Portogallo. Non è chiaro se sappia o meno del quantomeno bizzarro destino della sua targa. La redazione ha tentato in tutti modi di rintracciarla per far luce sulla vicenda ma senza successo.

Intanto sul web le speculazioni si sprecano, sul gruppo social, la teoria più accreditata è quella che la placca numerica si sia staccata dall'auto. Il conducente del carretto l'abbia poi trovata e, per scherzo, affissa sulle assi posteriori.

Foto Lettore