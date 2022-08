Marko e Verstappen Sr. affondano la Ferrari

MARANELLO - Rispetto alle ultime stagioni, nelle quali aveva recitato nel ruolo di comprimaria, quest’anno la Ferrari ha fatto un deciso balzo avanti. Che si siano mosse su circuiti tecnici, su tracciati veloci, su altri sui quali era indispensabile un gran motore o una grande aerodinamica, le rosse si sono infatti sempre dimostrate competitive. Di più, tranne in Ungheria, nell’ultima prova, hanno (quasi) sempre lottato per la vittoria. Tutto bene? Non troppo, perché poi si vanno a guardare i numeri e ci si accorge che le Red Bull stanno dominando: hanno vinto nove delle tredici gare disputate e Verstappen, leader della classifica del Mondiale, ha 80 punti più di Leclerc. E pure le Mercedes, alla vigilia del campionato dipinte come lontanissime, vanno rivalutate. Lewis Hamilton, per esempio, è salito sul podio più volte di quanto non abbia fatto il monegasco “rosso”.