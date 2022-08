Marciello fa la storia: terza pole consecutiva e vittoria assoluta alla 24 ore di Spa-Francorchamps

Nella gara partita sabato pomeriggio Marciello ha perso una piazza al via chiudendo le sue prime due ore di guida in seconda posizione. Salito Juncadella ha condotto in quinta piazza, accusando un po' di distacco sul passo gara rispetto la concorrenza. Dato il volante a Gounon, il francese ha guidato per due ore, con un ottimo passo riportandosi in terza posizione. Dato il volante a Marciello, il ticinese ha guidato per tre ore portandosi in prima posizione. Juncadella ha poi guidato per le successive tre ore ma complice un pit stop non sincronizzato con una full course yellow ed una bandiera rossa, l'equipaggio della Mercedes AMG GT3 numero 88 é sceso in sesta posizione. Passato il volante a Gounon si è risaliti sino alla quarta piazza prima di tornare a Marciello nelle prime ore del mattino. Il ticinese ha condotto in seconda posizione e sino a due ore dal termine, con l'alternanza dei compagni Juncadella e Gounon si è mantenuta una posizione oscillante tra la seconda e la terza piazza.