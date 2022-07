La Mercedes sorprende ancora: Russell davanti a tutti

TENNIS 7 ore

US Open, Djokovic spera: lettera a Biden per «l’interesse nazionale»

La Serbian-American Voting Alliance ha chiamato in causa il presidente Joe Biden.

Nole, non vaccinato, potrebbe giocare il torneo, ma di fatto non può entrare negli USA: «Novak non rappresenta alcuna minaccia, in quanto è una delle persone più sane al mondo grazie alla sua vita disciplinata».