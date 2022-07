Ultime gare, poi sarà addio: Vettel annuncia il ritiro

«Ci ho pensato a lungo ed è stata una decisione difficile - ha spiegato Vettel sui social - Alla fine dell'anno mi prenderò del tempo per riflettere su cosa focalizzarmi in futuro. Chiaramente, essendo padre, vorrò passare più tempo con la mia famiglia. Oggi non si tratta di dire addio, ma voglio piuttosto ringraziare tutti, soprattutto i tifosi, senza il cui appassionato supporto la Formula 1 non potrebbe esistere».