Sette volte Max Verstappen: Charles Leclerc delude

Il pilota della Red Bull, al settimo sigillo in questo campionato, ha preceduto al traguardo le due sorprendenti Mercedes di Lewis Hamilton (+10''587) - al suo miglior risultato quest'anno - e George Russell (+16''495). Fuori dal podio il messicano Sergio Perez (+17''310) e la Ferrari di Carlos Sainz (+28''872), piazzatasi quinta dopo essere partita dal 19esimo posto in griglia. Dal canto suo Charles Leclerc - autore della pole position alla vigilia- è uscito di pista in occasione del 17esimo giro. Infine non hanno colto risultati di rilievo le due Alfa Romeo di Valtteri Bottas -14esimo - e Guanyu Zhou, il quale si è ritirato a tre giri dalla fine della gara.