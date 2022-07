Che Marquez troveremo al rientro? Incurante dei rischi o più... "oculato"?

Ma quella volontà ferrea che ne ha fatto un campione eccezionale in queste stagioni, è stata quella che gli ha fatto decidere di operarsi ancora una volta per provare a tornare grande. Se non come prima, almeno il più vicino possibile. Ma come anche in queste settimane hanno raccontato Casey Stoner e Dani Pedrosa, è impossibile che questi due anni di calvario non abbiano lasciato qualche strascico nella sua testa. «Ogni volta che cade si sente in pericolo, avrà bisogno di imparare a guidare in un modo un po’ diverso, non ha gli stessi tempi di reazione del passato», ha analizzato il due volte iridato australiano dal quale Marquez ha ereditato la Honda nel 2013. «Quando passi da un’operazione all’altra entri in una spirale pericolosa e la fiducia in te stesso ne risente. Passi più tempo a casa o in ospedale a farti domande e a cercare delle risposte», ha aggiunto Dani.