Il più ricercato è il... campione in carica: «Fa parte del piano sentirsi così»

Il pilota francese conta infatti attualmente 172 punti dopo undici gare, davanti allo spagnolo Aleix Espargaro (172 punti) e al connazionale Johann Zarco (114). Con 24 moto in griglia, la rivalità è una delle costanti più promettenti della classe regina, anche se il transalpino è in grado di distinguere perfettamente le situazioni tra quando è in pista e quando è fuori. «Quando le gare sono finite c'è una buona atmosfera con gli altri piloti, ma vi assicuro che dal momento che ho il casco in testa non esiste questo sentimento», sono state le sue parole a DAZN, riportate anche da "Motorsport". «Quando sono in sella alla mia moto non ci sono troppe sensazioni positive, perché l'obiettivo è sempre quello di sconfiggere tutti. Bisogna essere realisti».