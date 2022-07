No Valentino Rossi, no party

Per questo, la boutade di Carmelo Ezpeleta che ha minacciato di togliere all’Italia una gara se in futuro non ci sarà un’inversione di tendenza, in questo momento trova il tempo che trova. Ma è comunque un fatto che, con l’addio di Valentino Rossi dalle competizioni a due ruote, nella vicina Penisola il calo di interesse sia stato decisamente cospicuo. Il Dottore era infatti in grado di attrarre una grandissima quantità di fan. Ne sono la riprova anche le tribune che anche in questa stagione vengono riservate ai soci del VR46 Fan Club in molti dei circuiti del Motomondiale, con il giallo che continua a essere uno dei colori dominanti. E, soprattutto, il grande numero di appassionati che lo scorso weekend hanno preso d’assalto una Misano Adriatica torrida per andare a vedere Valentino impegnato nella seconda prova italiana, dopo quella inaugurale di Imola, nel Fanatec, al volante dell’Audi R8GT3 Evo II del team belga WRT.