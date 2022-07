A Misano Marciello “fa” due volte secondo

Dopo una giornata di test privati il giovedì, il venerdì è stata la volta delle prove libere per prepararsi al meglio alle qualifiche di sabato mattina. La prima sessione, che ha determinato lo schieramento di partenza per la prima corsa del weekend, ha visto al volante Boguslavsky, che è riuscito a compiere una prestazione di rilievo e a chiudere in terza posizione. Nella corsa del pomeriggio, partita con una temperatura che sfiorava i quaranta gradi, il russo al via ha mantenuto la posizione, riuscendo a respingere le pressioni degli avversari per l'intera propria mezz'ora. Dato il volante a Marciello, dopo il pit-stop la Mercedes AMG GT3 numero 89 è rientrata in pista in seconda posizione, terminando nella medesima piazza e portando dunque a casa un podio importante in ottica campionato per contenere il distacco dai vincitori Weerts-Vanthoor su Audi, che hanno preso la testa della classifica piloti. Nella seconda qualifica del fine settimana, domenica mattina, Marciello non è riuscito ad andare oltre la quarta posizione, prima vettura di casa Mercedes AMG dietro a un trio di velocissime Audi R8, davvero molto più rapide sul tracciato di Misano. In gara, partito dalla seconda fila, Marciello ha mantenuto la quarta posizione per l'intera propria mezz'ora. Salito il russo Timur, grazie un pit-stop perfetto, la Mercedes AMG GT3 numero 89 si è trovata in seconda posizione, situazione esattamente identica a quella della gara di sabato, alle spalle dunque nuovi leader del campionato su Audi.