«Ci sono stati momenti in cui ho anche pensato di smettere, ma la motivazione c'è sempre»

Per anni intrattabile e dominante, ora Marquez fissa altri obiettivi. «Fino al 2019 vivevo per le vittorie, ora è un po' diverso. Devo riuscire a essere ancora veloce, trovare soluzioni per lottare per il podio e la vittoria. Poi cercherò comunque di vincere un altro titolo, perché nel mio cuore sento che questo obiettivo è realizzabile. I rischi? Quando in pista penserò di non assumerne, allora chiuderò la mia carriera. Lotterò sempre e spero di lasciare l'immagine di un campione che ha dato tutto. Dalla prima all’ultima gara».