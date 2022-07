Ecclestone pro-Putin, Liberty Media prende le distanze

«Sono assolutamente certo che ora vorrebbe non aver avviato tutta questa operazione, ma non è iniziata come una guerra», ha aggiunto Ecclestone Interpellato sul conflitto armato, precisando poi di non sentire Putin da prima dell'inizio dell'invasione. «Certo, come noi uomini d'affari anche lui potrebbe aver commesso degli errori, ma sta facendo ciò che ritiene giusto per la Russia». Ultime battute destinate poi a Zelensky, che secondo il magnate avrebbe potuto fermare la guerra negoziando con la Russia.