Aleix Espargaró e l’Aprilia… da impazzire

L’ultima chicane di Assen in passato ha fatto scrivere grandi storie, la più recente quella che scatenò definitivamente l’odio tra Valentino e Marc, con quell’attacco disperato dello spagnolo sul Dottore che per evitare il contatto fece motocross sulla sabbia della via di fuga, con scambi di battute feroci tra i due nel dopo corsa. O quella, bizzarra, che nel 2006 vide Colin Edwards mandare in fumo quella che sarebbe stata la sua prima (e anche ultima) vittoria della carriera, in un arrivo in volata tutto americano, con il texano che venne disarcionato dalla sua Yamaha consegnando il successo a Nicky Hayden. Con la Ducati di Miller e la KTM di Binder davanti a lottare per il quarto posto, Aleix invece non ha tremato, con un sorpasso chirurgico che non solo ci ha fatto strabuzzare gli occhi, ma, ancor più, ha riaperto davvero il Mondiale. Tra cinque settimane si corre a Silverstone, ricordate come andò per Espargaró e l’Aprilia un anno fa? Già allora…