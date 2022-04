BARCELLONA - Alex Rins non le ha mandate a dire ai suoi colleghi piloti di MotoGP. Lo spagnolo si è infatti lamentato del comportamento tenuto da alcuni di essi in occasione delle qualifiche che precedono ogni gara.

Le prove della classe regina sono divise in due manche - per non avere tutte le moto in pista nello stesso momento - ma sul tracciato c'è comunque sempre traffico, visto che alcuni piloti si aspettano a vicenda per sfruttare l'effetto scia. «È inaccettabile quello che abbiamo visto finora, siamo piloti di MotoGp», sono state le parole del 26enne a "The Race". «Penso ci si aspetti di più da noi rispetto a coloro che guidano in Moto3. Non è il modo corretto, la direzione di gara deve fare qualcosa. Siamo i piloti più grandi e abbiamo il dovere di dare l'esempio a tutti gli altri. Non ho parole per descrivere la sensazione: stavo spingendo in Q1 e mi sono trovato quattro o cinque piloti davanti che si sono fermati. Non ha senso, è pericoloso e bisogna fare qualcosa. Così non va bene».