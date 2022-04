C'è molta attesa per la Ferrari a Imola: «Una grandissima emozione»

IMOLA - Il Mondiale 2022 di Formula 1 è decisamente iniziato nel migliore dei modi per la Ferrari.

La classifica generale è infatti guidata da Charles Leclerc con 77 punti conquistati dopo tre Gran Premi disputati, 34 lunghezze di vantaggio su George Russel (37) della Mercedes e 38 sul compagno di squadra Carlos Sainz (33). Dal canto loro Lewis Hamilton e Max Verstappen - i rivali più accreditati per la vittoria finale - inseguono rispettivamente in quinta (28) e in sesta posizione (25).

La prossima gara avrà luogo a Imola il 24 aprile e in virtù dei recenti risultati è iniziata a salire la passione dei tifosi della Rossa, i quali hanno già quasi riempito gli spalti del circuito situato in Emilia Romagna. Stando ai media italiani non restano più molti biglietti a disposizione e saranno previsti la bellezza di 80'000 spettatori (tutto esaurito). «Dopo due edizioni nelle quali abbiamo dovuto fare a meno degli spettatori, sarà una grandissima emozione rivedere le tribune e le colline dell'autodromo piene», sono state le parole di Pietro Benvenuti, direttore dell'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari riportate dalla "Repubblica". «Non ci siamo fatti cogliere impreparati in un momento di emergenza, ricevendo i complimenti da parte di tutti gli addetti ai lavori e adesso non vediamo l'ora di confermare questi giudizi in una versione piena del gran premio. L'inizio della stagione è stato fantastico e i tifosi italiani finalmente potranno godere appieno di questo spettacolo su una delle piste più iconiche e spettacolari del circus della Formula 1».