Marc Marquez torna in sella, in Texas ci sarà

AUSTIN - Semaforo verde per Marc Marquez. Il Cabroncito, dopo la spaventosa caduta nel warm-up del GP d’indonesia e il forfait forzato in Argentina, tornerà in griglia nel weekend di Austin in occasione del GP delle Americhe (10 aprile, ore 21).

In Texas su una delle sue piste preferite, dove ha già ottenuto numerose vittorie in carriera, lo spagnolo proverà a lasciarsi alle spalle le ultime difficili settimane, con il leggero trauma cranico, i timori e il ritorno della diplopia.

Per Marc, cui si prevedeva uno stop un po’ più lungo, il via libera è arrivato dai medici dopo il test svolto ieri in Spagna con la Cbr 600.

Freshfocus/archivio