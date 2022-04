In Argentina Aleix Espargaro precede le Ducati di Martin e Marini

TERMAS DE RÍO HONDO - Sarà Aleix Espargaro a scattare davanti a tutti domani in Argentina, sul circuito di Termas de Rio Hondo, in occasione del terzo GP stagionale. Per l'Aprilia si tratta della prima storica pole in MotoGP.

Nelle qualifiche lo spagnolo ha staccato il miglior tempo, lasciandosi alle spalle le Ducati di Jorge Martin e Luca Marini. In seconda fila Pol Espargaro, Viñales e il campione del mondo in carica Quartararo.

Anche nelle classi più piccole sono stati gli spagnoli a fare la voce grossa: in Moto2 sarà Fermin Aldeguer a partire davanti a tutti, mentre nella classe più piccola a piazzare la zampata vincente è stato Sergio Garcia.

keystone-sda.ch (Juan Ignacio Roncoroni)