Marciello, quinto posto nella prima gara in preparazione della 24h del Nürburgring

Dopo le prime gare intercontinentali di inizio anno per Marciello (Dubai 24H, Daytona 24H e Kyalami 9H), è giunto il momento dell'avvio dei programmi Europei.

Raffaele, portacolori della casa Mercedes AMG, è tornato in pista lo scorso weekend sul lungo tracciato del Nordschleife, per prendere parte alla NLS1, gara in preparazione alla 24H del Nurburgring che si correrà a fine Maggio. Il programma legato al Nordschleife vedrà Marciello correre con la Mercedes AMG GT3 del Team HRT assieme ai forti piloti ufficiali Luca Stolz e Manuel Metzger che saranno suoi compagni in tutte le gare in preparazione alla 24H ed, ovviamente, la 24H stessa.

Correre sul Nordschleife richiede una preparazione specifica ben focalizzata e l'intento di questa gara NLS1 era appositamente quello di preparare i piloti ed il Team a tutte le condizioni possibili. Venerdì si è svolta un'intera giornata di test in vista della gara che si è corsa nella giornata di sabato. Nelle prove di qualificazione di sabato mattina, l'equipaggio della Mercedes AMG GT3 numero 12 del Team HRT si é piazzato in diciottesima posizione, riscontrando comunque un ottimo comportamento della vettura. Nella gara di quattro ore del pomeriggio, il volante é stato presto da Stolz che si é portato immediatamente in dodicesima posizione nelle fasi iniziali della corsa. A circa un'ora dal via, Stolz ha lasciato il volante all'esperto Metzger che é entrato in pista in quarta posizione, complici le diverse strategie sui pit-stop.

Mantenuta la posizione durante il proprio stint di guida, a due ore dal termine é stata la volta di Marciello che é rientrato in pista in quinta posizione. Nel corso delle proprie due ore di gara, il ticinese ha accorciato costantemente il distacco dagli avversari davanti a lui, portandosi nel finale di gara a ridosso della quarta posizione. Bilancio assolutamente positivo per il Team HRT, che aveva appunto come obiettivo quello di macinare chilometri e stare lontano dai guai.

Terminato questo appuntamento, il prossimo week-end inizierà anche un altro corposo programma per Raffaele, il GT World Challenge Endurance presso il tracciato di Imola.

Marciello Official