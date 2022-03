Lewis Hamilton eliminato in Q1: «Non mi sentivo a mio agio»

JEDDAH - Le prove ufficiali del GP d'Arabia non hanno sorriso a Lewis Hamilton, il quale è stato eliminato in Q1 e ha colto soltanto il 16esimo tempo.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha faticato fin da subito e in gara sarà costretto a rincorrere. «Durante le qualifiche ufficiali non mi sono sentito a mio agio con la vettura», sono state le sue parole in conferenza stampa al termine della sessione. «Non sento la macchina, ma è difficile dire se manchi potenza al motore, anche perché nelle sessioni precedenti era andata meglio. Sicuramente i nostri avversari hanno colmato il gap, ma non so quanto i nostri problemi dipendano dalla resistenza all’avanzamento e quanto dalla potenza. Se sono turbato? Nella mia carriera ho vissuto momenti peggiori(...)».

Ricordiamo che la pole-position sul circuito di Jeddah è stata conquistata da Sergio Perez (Red Bull), davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Quarto rango per Max Verstappen.

keystone-sda.ch / STF (Hassan Ammar)