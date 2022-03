«Mandalika? Perdita di tempo e soldi»

MANDALIKA - Pol Espargaro non ha proprio digerito l'ultima gara di MotoGP - disputatosi settimana scorsa sul circuito indonesiano di Mandalika - dove aveva colto soltanto il 12esimo tempo.

Per il pilota spagnolo della Honda si è infatti trattato di un fine settimana da incubo... «Per noi è stata una perdita di tempo e di soldi venire in Indonesia durante l’inverno», sono state le sue parole riportate da "Motorsport". «Abbiamo lavorato duramente durante le prove e avevamo preparato la moto al meglio, ma in gara abbiamo fatto delle cose completamente diverse. È andato tutto storto, anche se non avevamo iniziato così male, ma poi si è aggiunto il problema delle gomme. Proveremo ad analizzare cosa non ha funzionato e cosa possiamo migliorare per il futuro. Sono comunque fiducioso».