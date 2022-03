«Putin ha sempre mantenuto le sue promesse»

LONDRA - «Putin è una persona affidabile e di parola. Come interlocutore, l'ho sempre trovato diretto e onesto. Ha sempre mantenuto le sue promesse, senza fare discussioni», parola di Bernie Ecclestone, ex patron della F1, che ha parlato di Vladimir Putin in un'intervista concessa all'emittente "Times Radio".

Il 91enne britannico, che con la sua uscita ha spiazzato un po’ tutti, si è poi mostrato insofferente rispetto alla scelta - su decisione unanime di FIA e Team - di eliminare dal calendario il GP di Russia a Sochi: «Il fatto che si corra o meno in Russia non credo cambi quanto sta accadendo nel mondo. Come può qualcuno dall'esterno giudicare con esattezza quello che sta succedendo oggi?».

