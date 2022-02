Tra Sepang e Mandalika, Marquez prova a “tornare”

MANDALIKA - Tra i primi test stagionali, quelli effettuati a Sepang lo scorso fine settimana, e i secondi, quelli in programma a Mandalika il prossimo weekend, i bolidi della MotoGP hanno ricominciato a rombare. E i tifosi hanno ricominciato a seguire… Marc Marquez. Inutile dire infatti che, in Malesia, il più chiacchierato e osservato sia stato lo spagnolo della Honda, al rientro dopo tanti problemi. Di nuovo in sella nonostante una condizione imperfetta.

«La mia vista è ottima - ha spiegato il campione di Cervera - altrimenti non mi avrebbero mai permesso di provare. La mia spalla invece non è ancora a posto. Provo ancora dolore, anzi, fastidio. Sono in ogni caso contento di essere riuscito ad accumulare giri con la nuova moto, di essere riuscito a capirla meglio. Però dopo i chilometri dell’ultimo giorno… sono contento che abbia piovuto e che ci si sia dovuti fermare. La mia condizione… ero morto. Sto lavorando per lottare per il campionato del mondo. L'obiettivo è sempre quello di vincere il titolo. Non mi interessa se è il nono, non mi interessa eguagliare Valentino Rossi. È come se fosse il primo, questa è la mia mentalità».

Imago