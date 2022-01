Dopo tre mesi di stop forzato Marquez è tornato: «Sensazioni positive»

LLEIDA - Marc Marquez - lontano dalle piste dal mese di ottobre, a causa di un problema di diplopia (vista sdoppiata) in seguito a un colpo alla testa - è tornato in sella a una moto.

Nella giornata di ieri - giovedì 13 gennaio - la Honda ha rivelato che il suo recupero è sulla buona strada e che la possibilità di vederlo in pista, in occasione del primo test pre-stagionale a Sepang (5 febbraio), è reale. «Marc Márquez si è sottoposto lunedì scorso a un controllo medico con il dottor Sánchez Dalmau per analizzare la situazione della sua diplopia», si può leggere in un comunicato della scuderia giapponese. «L'oculista ha confermato un netto miglioramento della vista dell'otto volte campione del mondo. Questa evoluzione ha permesso a Marc di allenarsi su una moto e la disciplina scelta è stata il motocross. Ieri, il pilota spagnolo è salito in moto dopo tre mesi sul circuito di Ponts dove, dopo diversi giri, le sensazioni sono state positive».