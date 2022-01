Marquez tra passato e futuro (incerto)

CERVERA - Preoccupato dalla diplopia, che sta enormemente condizionando il suo presente, Marc Marquez è tornato a parlare del suo passato, di Valentino Rossi. Mentre è costretto a tenersi lontano dallo sviluppo della nuova moto (la Honda sta cercando di limitare i danni in vista dei test ufficiali), al campionissimo di Cervera è stato nuovamente chiesto della sua rivalità con il Dottore, ormai un ex della MotoGP. E lo spagnolo non si è sottratto, riconoscendo la grandezza dell’ex collega e la... distanza dell’ex amico.

«L’anno prossimo Valentino non prenderà parte al Mondiale ma il colore giallo continuerà a dominare in pista: metà delle tribune continueranno infatti a essere per lui. Noi non abbiamo un buon rapporto ma so quel che ha fatto per il nostro sport e gliene sono grato. Riallacciare i rapporti? Non dipende da me ma non è qualcosa che mi interessa».

keystone-sda.ch/STF (FILIP SINGER)