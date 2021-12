«Max mi ha spinto su un altro livello, è un pilota completo»

MILTON KEYNES - Il bilancio di Sergio Perez dopo un anno di Red Bull è sicuramente positivo.

Nella stagione di F1 appena trascorsa, il pilota messicano ha infatti conquistato un primo (a Baku) e quattro terzi posti, prestazioni che gli hanno permesso di chiudere in quarta posizione della classifica generale con 190 punti, 36 lunghezze di ritardo da Valtteri Bottas (226). «È stato un campionato estremamente intenso», sono state le parole del 31enne riportate da "Motorsport". «Abbiamo lavorato tantissimo dietro le quinte ed eravamo veramente sotto pressione, anche perché in una scuderia come la Red Bull guardano tutti quello che fai. Verstappen? Non è "facile" avere Max come compagno, ma mi ha portato su un altro livello. A questo punto della mia carriera mi sto divertendo molto e avere un pilota completo e ambizioso come lui al mio fianco, mi permette di crescere costantemente. Questa è la cosa più importante».

