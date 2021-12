Marquez & Quartararo: i due campioni insieme alla Honda?

SEPANG - Fabio Quartararo è stato chiaro: la sua intenzione è quella di restare anche nel 2023 con la Yamaha, ma non vuole firmare adesso il rinnovo del contratto.

Il neo campione del mondo di MotoGP - unitamente al suo agente - ha sempre confermato la sua idea, anche quando, nei giorni scorsi, Lin Jarvis ha provato a ingolosire entrambi. La proposta è di diventare un simbolo per la Yamaha come lo è stato Valentino Rossi. Stando a "moto.it", il francese ha replicato spiegando che le garanzie che pretende non sono di natura economica e nemmeno di durata del contratto, ma tecniche.

Vorrebbe in pratica una Yamaha M1 che non lo metta più nella condizione di dover guidare sopra i problemi, con una velocità di punta maggiore e più potenza in generale. Per capire cosa deciderà di fare, sarà quindi necessario aspettare almeno i test di Sepang, quando la M1 2022 sarà sostanzialmente pronta.

Secondo qualche giornale spagnolo però, Quartararo avrebbe già avuto degli incontri, nello specifico con la Honda, che vorrebbe affiancarlo a Marc Marquez.

