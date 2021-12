Alex Marquez: «Quando Marc è tornato, la Honda ha capito di aver sbagliato tutto»

CERVERA - Alex Marquez - fratello del celebre Marc - ha svelato un retroscena riguardante il campionato di MotoGP che si è appena concluso.

L'otto volte campione del mondo si è rivelato essere davvero indispensabile per la Honda, non solo sui circuiti ma anche per quanto riguarda lo sviluppo della moto. «Quando Marc è tornato a inizio anno, la Honda ha capito di aver sbagliato tutto», sono state le sue parole riportate da "Motosan". «Senza mio fratello il team HRC ha perso il punto di riferimento e non è un caso che, quando è tornato, ci siamo resi conto che non era stata seguita la direzione giusta. Una situazione che ha causato una battuta d'arresto nello sviluppo di tutte le moto».

Nell'ultima stagione Alex Marquez ha colto la 16esima piazza in classifica con 70 punti. «È stato un anno difficile, anche se in alcuni Gran Premi avrei potuto fare qualcosa di più. Ho infatti commesso alcuni errori che non dovrò ripetere. La vita in una squadra satellite è più difficile e i processi sono molto più lenti. Mentirei se dicessi che non mi piace correre nella squadra ufficiale, poiché essere sotto pressione è uno stimolo che mi motiva».