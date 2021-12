«Valentino ha messo pressione a sé stesso»

Valentino Rossi continua a far parlare di sé anche ora che ha chiuso la sua carriera nel motomondiale. Con il senno del poi è sempre facile parlare ma Razlan Razali - attuale team manager della WITHU Yamaha (che sostituirà il team Petronas, l'ultima scuderia del Dottore) - non ha usato mezzi termini, definendo errata la decisione di ingaggiare il pilota di Tavullia.

«A essere onesti non avrei mai dovuto prendere Valentino Rossi - le sue parole a SpeedWeekd - Avevamo sempre l'impressione che non ci sarebbe stata alternativa a lui, sentivamo la pressione della Yamaha, pressione che alla fine non c'era. Penso invece che Valentino abbia messo sotto pressione sé stesso. I tempi scendevano, ma lui voleva la vittoria. La sua mente e la sua volontà volevano questo, ma il fisico no. I giovani piloti erano molto più veloci».

keystone-sda.ch (MATTEO BAZZI)