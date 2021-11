Marc Marquez, il manager rompe il silenzio: «Dobbiamo stargli vicino»

VALENCIA - Il manager di Marc Marquez - ovvero Emilio Alzamora - si è espresso in merito all'ultimo incidente in cui è incappato il campione di Cervera, dove gli è stata riscontrata una diplopia monoculare.

«È un brutto momento per lui ed è necessario che stia tranquillo con sé stesso, perché avere fretta non serve a niente», sono state le parole di Alzamora a "Sportal". «Nella carriera di un pilota ci sono sempre dei momenti difficili, ma bisogna prendere la vita come viene e in questa circostanza è stato sfortunato. Il disturbo visivo? Ha toccato lo stesso nervo dell'ultima volta, una cosa difficile ma purtroppo succede. È difficile trovare medici che abbiano una certa competenza, ma con il Dottor Sanchez Dalmau è in buone mani».

Quando potrà tornare in pista? «Non escludiamo che sia in griglia in Qatar nel 2022, ma il mio pensiero è che stia bene e che torni a divertirsi. La forza mentale è fondamentale, lui è molto positivo e questo lo aiuta. Tutti dobbiamo stargli vicino, dargli animo e passare questo inverno. In questo momento è più importante il suo recupero».