«Ero molto arrabbiato. La prossima volta non sarò così tenero»

AUSTIN - Jack Miller non è ancora riuscito a digerire la "carenata" ricevuta da Joan Mir, negli ultimi giri del Gran Premio delle Americhe di MotoGP, disputato ad Austin domenica scorsa.

L'australiano si era già platealmente innervosito in diretta mondiale, quando i due piloti erano ancora in sella alle loro moto e ha voluto mandare un ulteriore avvertimento al collega spagnolo. «Sono maturato e ho molto più autocontrollo rispetto a una volta», sono state le parole di Miller riportate dalla "Gazzetta dello Sport. «Ero molto arrabbiato e sono rimasto calmo, ma se dovesse ancora succedere la prossima volta non sarò così tenero. In passato è già capitato e non mi sta bene».

La prossima gara avrà luogo il prossimo 24 ottobre sul circuito di Misano Adriatico.

