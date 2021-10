I giochi restano comunque aperti

Si è svolta la terzultima gara dell'Adac GT Master presso il tracciato del Sachsenring. Alla vigilia dell'evento, la coppia Marciello-Buhk è giunta in pista occupando la seconda posizione nel campionato piloti a soli tre punti dalla testa della classifica, facendo presagire un weekend ricco di emozioni per giocarsi la vittoria del campionato a soli tre appuntamenti dal termine.

La gialla Mercedes-AMG GT3 numero 70 del Team Landgraff Motorsport é scesa in pista dal Venerdì per le prime sessioni di prove libere dove Marciello-Buhk hanno simpatizzato con il tracciato tedesco. Sabato mattina é andata in scena la prima prova di qualificazione del weekend, valevole per lo schieramento di partenza della prima delle due gare del weekend.

Al volante, Marciello non é riuscito ad andare oltre la sesta posizione, pagando un po' la mancanza di grip avvertita dal ticinese. Nella gara del pomeriggio Marciello é partito bene ed al termine della mezz'ora di guida ha consegnato la vettura al compagno in quarta posizione. Buhk ha chiuso la gara ai piedi del podio, immediatamente alle spalle dell'Audi di Mies-Feller leader del campionato, portando lo svantaggio dalla vetta a sei punti ma mantenendo ampiamente aperti i giochi per la conquista del titolo piloti.

Domenica mattina è andata in scena la seconda prova di qualificazione, guidata da Buhk che ha portato la Mercedes AMG GT3 numero 70 in terza posizione. Nella gara del pomeriggio è accaduto ciò che non avremmo mai voluto vedere: in partenza Buhk è stato tamponato e portato in testa coda da una Lamborghini alle sue spalle, ritirandosi dalla corsa senza colpa alcuna e vedendo gli avversari in campionato continuare la gara.

Al termine del weekend dunque, a causa di questo spiacevole episodio che può aver compromesso il campionato, il duo Marciello-Buhk si è così trovato a meno sedici punti dalla testa della classifica, mantenendo matematicamente ancora possibile la conquista del titolo anche se, ovviamente, il percorso da affrontare negli ultimi due weekend di gara sarà nettamente più in salita del previsto.

Il tempo di tornare a casa per Raffaele Marciello che sarà impegnato immediatamente il prossimo weekend presso il circuito del Montmeló-Barcellona, per l'ultimo appuntamento del GT World Challenge Endurance con il Team AKKA ASP.