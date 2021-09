MISANO ADRIATICO - Marc Marquez non è contento di come sta andando la sua stagione di MotoGP. A cinque corse dal termine il campione spagnolo occupa soltanto la decima posizione della graduatoria (79 punti), 135 lunghezze di ritardo dal leader Fabio Quartararo (214).

Le conseguenze dei tre interventi chirurgici al braccio destro, cui si è sottoposto nel 2020 continuano a causargli problemi e a limitare i suoi movimenti nelle gare, malgrado abbia vinto il GP del Sanchsenring.

«Sto correndo, sto cercando di lottare e di fare progressi, ma non mi sto divertendo», sono le sue parole pubblicate da "motorsport". «Sto bene in alcuni giri, ma quando soffro non mi diverto con la moto. Questo deve cambiare. Al momento l'obiettivo è provare a capire in che modo progredire nelle prossime gare. Il braccio? Quando torno da un circuito devo riposare per tre giorni, perché sono dolorante. Mi alleno per due o tre giorni e poi viaggio per tornare in pista, ma questo non era il mio modo di lavorare prima. Avevo un programma specifico».

