Non solo l'infortunio: «Marquez? Non è più rispettato come prima»

MISANO ADRIATICO - Questo fine settimana è in programma il GP di San Marino sul circuito di Misano Adriatico, 14esimo appuntamento stagionale di MotoGP.

A cinque gare dal termine guida la classifica generale Fabio Quartararo (214 punti), davanti a Pecco Bagnaia (161) e Joan Mir (157). Dal canto suo Marc Marquez occupa soltanto la decima piazza (79) e sembra aver perso quello smalto che l'ha portato a vincere nella sua carriera complessivamente otto Mondiali, sei nella classe regina. E non è solo il recente infortunio il problema secondo Sito Pons...

«Non c’è più la legge non scritta che Marquez è il migliore», sono state le parole dell'ex pilota ad "AS". «Tutti sentono di poter vincere e non hanno alcun timore reverenziale. I piloti più giovani, quelli che non hanno mai lottato contro di lui in pista, non hanno lo stesso rispetto nei suo confronti che avevano altri in passato. Quartararo, Mir, Martin e altri piloti che stanno emergendo non hanno paura di Marc(...)».