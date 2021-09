Il dado è tratto, Vettel all'Aston Martin anche nella prossima stagione

SILVERSTONE - Nel 2022 Sebastian Vettel sarà ancora un pilota dell'Aston Martin. Il team di Silverstone ha infatti comunicato la conferma della sua intera line-up per la prossima stagione 2022, con Lance Stroll - compagno di squadra del tedesco - che si appresta ad affrontare il quarto campionato con la scuderia britannica.

«Non vedo l'ora di correre con la nuova generazione di monoposto di Formula 1», sono state le parole del quattro volte campione del mondo a "Motorsport.com". «Il loro look è molto diverso e il nuovo regolamento tecnico dovrebbe fornirci delle vetture che possono stare molto più vicine tra loro rispetto al recente passato. Le corse saranno probabilmente più emozionanti sia per i piloti sia per i tifosi. Credo nella forza e nella crescita della nostra squadra, non vedo l'ora che arrivi il 2022».

Quest'anno Vettel ha finora conquistato 35 punti e occupa la 12esima piazza della graduatoria.

keystone-sda.ch (LARS BARON / POOL)