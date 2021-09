Hamilton sfida i tifosi di Verstappen

ZANDOVOORT - Dopo l'incredibile GP di settimana scorsa - durato appena due giri - domenica tornerà la Formula 1 con una gara vera (si spera). La tredicesima tappa del Mondiale si terrà a Zandvoort, nella terra di Max Verstappen. Quest'ultimo e Lewis Hamilton si stanno contendendo il titolo di campione del mondo e in classifica sono divisi da appena tre punti.

Ma che accoglienza si attende Lewis, attuale leader, nel circuito olandese? «Gli olandesi sono molto passionali. Mi fischino pure! Cercherò di trasformare gli insulti in energia positiva, anche se io non andrei mai a un evento per contestare qualcuno. Ad ogni modo è sempre bello venire in Olanda, Amsterdam è una delle città più belle e ho tifosi anche lì, anche se non saranno molti...».

Dal canto suo Il collega-rivale non dà molto peso a ciò che accadrà sulle tribune: «Spero di tornare a duellare con Lewis in pista - ha dichiarato Verstappen - I possibili fischi? È come una partita di calcio nello stadio di casa, in quel momento i tifosi stanno vivendo le loro passioni. Io non sono loro e non decido per loro: non posso dire come comportarsi, se fischiare o no».

keystone-sda.ch / STF (Francisco Seco)