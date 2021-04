El Diablo partirà dalla pole, sesto Marc Marquez

PORTIMÃO - Le qualifiche del GP di Portimão non hanno tradito le attese, con un Marc Marquez subito in evidenza dopo il lungo stop per infortunio con tanto di tre operazioni. Il Cabroncito, dopo aver stabilito il miglior tempo in Q1, ha infine chiuso con il sesto tempo. La pole è andata al francese della Yamaha Fabio Quartararo, che ha preceduto Alex Rins (Suzuki) e la Ducati di Zarco.

Amaro in bocca per Bagnaia, il cui giro (da pole) è stato cancellato per non aver rallentato con bandiera gialla (sventolata in seguito alla caduta di Oliveira). Male Rossi, solo 17esimo. Buon quinto tempo per Morbidelli.

Da segnalare anche la caduta rovinosa di Jorge Martin durante le FP3. Lo spagnolo, che ha riportato delle fratture ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale, non correrà il Gran Premio.

In Moto3 pole position per l’italiano Andrea Migno. 27esima piazza per il rossocrociato Jason Dupasquier.

Nella classe di mezzo il bernese Thomas Lüthi non è andato oltre la 22esima posizione in griglia. Dalla pole scatterà ancora il britannico Sam Lowes.

keystone-sda.ch / STF (JOSE SENA GOULAO)