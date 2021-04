«Rossi? Ora va forte la moto ufficiale e non quella privata. Prima era il contrario»

LOSAIL - Yamaha ufficiale fantastica e team privato, Petronas nello specifico, in difficoltà: Losail ha raccontato qualcosa che dovrebbe essere ovvio.

Dovrebbe, ma non sempre è così. Nelle ultime stagioni, almeno in Qatar, è infatti stato il contrario, con i “big” indietro e la squadra “satellite” in grande spolvero. Tale ribaltone ha lasciato di stucco Ruben Xaus, team manager di Avintia, che con una domanda “banale” ha innescato le polemiche.

«Mi faccio una domanda che scatenerà una polemica - ha raccontato a moto.it il dirigente catalano - Non capisco perché Valentino Rossi non sia stato più performante né perché Morbidelli non sia stato competitivo. Il team ufficiale ha fatto benissimo dopo tre anni pessimi, quando invece la squadra privata era fortissima. Ora che non c’è più Valentino la moto ufficiale va forte mentre quella privata non ci riesce. Non mi torna molto, ma i fatti sono questi e io non so come spiegarli. Non ho una risposta. Su questo argomento la chiudo qui».

Imago