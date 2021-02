«La Mercedes ha ucciso la F1»

F1 noiosa? Sono in tanti a pensarla così. Mercedes, Mercedes e solo Mercedes. Ormai da diversi anni a questa parte ancor prima che cominci un Mondiale già si sa che, a meno di cataclismi, saranno le Frecce d'Argento a imporsi.

L'annata disastrosa della Ferrari, che ha chiuso al sesto posto la classifica costruttori ottenendo il peggior risultato degli ultimi 40 anni, ha colpito di riflesso anche i team come Alfa Romeo Racing e Haas, forniti dalla stessa scuderia italiana. C'è dunque grande attesa per la power unit con cui si presenterà al via il Cavallino, dalla quale dipenderà anche il destino di altri team.

Gene Haas, fondatore dell'omonima scuderia, ha raccontato come questo sport sia ormai divenuto noioso: «Non abbiamo alcun controllo sulle parti fornite dalla Ferrari, ma siamo fiduciosi sul fatto che possano risolvere i problemi dell'ultima annata - le sue parole espresse a "Racer" - Abbiamo tanto margine rispetto al motore Mercedes. Hanno costruito un propulsore estremamente performante, ad alta efficienza nei consumi e che dura nel tempo. Nessun altro team è stato in grado di avvicinarsi. Per me ha ucciso tutto ciò che riguarda la Formula 1. Chi vuole andare ad una gara quando sai chi vincerà ogni volta? Diventa noioso».

Imago