Randy Krummenacher torna in sella

Dopo un anno di assenza, Randy Krummenacher tornerà a gareggiare nel 2021 nel mondiale Supersport. Il pilota rossocrociato - campione del mondo della classe intermedia delle derivate di serie nel 2019 - si è accordato con il team EAB Racing e nella prossima stagione guiderà nuovamente una Yamaha YZF-R6, la stessa con cui ha vinto il titolo due anni fa. Lo svizzero prende il posto di Bo Bendsneyder, che fa ritorno in Moto2.

Ricordiamo che il 2020 dell'elvetico è stato un anno difficile: avrebbe dovuto vestire i colori MV Agusta ma ha rescisso il contratto dopo il round di Phillip Island e dalla ripartenza della stagione a luglio non è più tornato a gareggiare. «Mi posso finalmente mettere alle spalle questo periodo difficile della mia carriera», si può leggere sulle colonne di "motorsport.com". «È il momento di ripartire e non vedo l’ora di tornare in sella a una moto. Mi è davvero mancato guidare e sono felice di riprendere. Quest’anno non sarebbe potuto iniziare meglio e questo grazie in particolare a Ferry Schoenmakers, capo di EAB Racing Team che mi ha considerato, ai miei sponsor, ai miei sostenitori, così come alla mia famiglia, che mi supporta facendomi prendere le giuste decisioni. Spero di riuscire a ripagare tutti loro con i risultati in pista e non vedo l’ora di dare gas nel 2021».

Keystone, archivio