«Primo desiderio del 2021 esaudito: mi rimetto la tuta...»

Dopo aver passato l'ultima stagione ai box, Marc Marquez scalpita in vista del prossimo campionato di MotoGP.

Nonostante il campione spagnolo sia ancora convalescente - in seguito ai tre interventi chirurgici cui si è dovuto sottoporre in pochi mesi al braccio destro e alla seguente infezione che lo ha costretto a una terapia antibiotica - non vede l'ora di tornare al più presto sulla moto e a vincere. «Primo desiderio del nuovo anno esaudito: mi rimetto la tuta da gara, anche se solo da casa», si può leggere sull'account Twitter dell'otto volte campione del motomondiale. «Buon anno a tutti».

La fotografia (in fondo al testo) è stata scattata al suo domicilio. Marquez, sempre con il vistoso tutore al braccio, è seduto su una sedia e indossa la sua tuta del Team Repsol Honda, mentre accarezza il casco con la nuova grafica che avrebbe dovuto accompagnarlo quest'anno e che - si spera - potrà utilizzare il più possibile nel 2021.

FELIZ AÑO NUEVO A TOD@S! Primer deseo de 2021 cumplido, ponerme el traje de competición✅ Aunque sea en casa😅

HAPPY NEW YEAR TO ALL! First wish of 2021 achieved, wear the leather suit ✅ Even if it’s at home! 😅#FelizAñoNuevo #HappyNewYear pic.twitter.com/Shrk2fGgaQ