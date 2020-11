Mir non ci sta: «Marquez non è stato rapito...»

Il pilota della Suzuki risponde a chi mette in dubbio il valore del suo trionfo iridato: «Marc out per un suo errore»

Fresco campione del Mondo con la Suzuki, tornata in vetta al Motomondiale a 20 anni di distanza dal trionfo di Kenny Roberts Jr, Joan Mir si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Sì, perché in diversi - sottolineando ad ogni occasione l’assenza del cannibale Marc Marquez - hanno messo in dubbio il valore del suo successo. Come dire che, senza l’asso della Honda, il Mondiale 2020 sia stato di basso livello… «Vorrei precisare che Marc non era assente, ha corso anche quest'anno e si è infortunato… - ha tuonato Mir parlando a “Radio Marca” - Non è stato rapito. È finito fuorigioco a causa di un suo errore, come gli è successo nel suo primo anno in MotoGP quando furono Pedrosa e Lorenzo ad essere vittime di un infortunio. Questo vuol dire che il suo titolo nel 2013 ha meno valore? Non credo proprio».