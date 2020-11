«A Carlos Sainz do sei mesi»

ISTANBUL - Sebastian Vettel riuscirà a dare un saggio della sua bravura in queste ultimissime gare di stagione? Sebastian Vettel riuscirà, una volta chiuso con la Ferrari e preso posto nell’abitacolo della Racing Point, tornare a essere il campionissimo che è stato?

Può riuscirci, anche se gli scettici non mancano. Uno dei più critici è David Coulthard, il quale ha semplicemente “pensionato” il tedesco.

«Seb è fuori dalla top ten da ormai troppe gare - ha graffiato il 49enne ex Williams, McLaren e Red Bull - Come pilota è finito. Spero che alla Racing Point possa ritrovare la sua forma migliore ma, sinceramente, ne dubito. Non vedo come possa tornare a essere competitivo lavorando in un team di centro classifica. Non vedo come questo possa riaccendere la sua passione».

Coulthard ha poi fatto le carte a Charles Leclerc e Carlos Sainz, ovvero il duo che guiderà in Ferrari la prossima stagione. «Charles ha convinto tutti in squadra grazie al suo temperamento e alla sua etica lavorativa. È un leader che potrebbe rimanere con la Rossa per molti anni. Carlos invece… per guadagnarsi un rinnovo dovrà riuscire a mettersi subito in mostra. Gli do sei mesi: se in quel periodo non saprà avvicinare Leclerc, allora la sua permanenza diventerà difficile».

keystone-sda.ch (Davide Gennari)